Acidente Casal bateu em árvore após desviar de motociclista que teria cortado caminho por canteiro central Casal que estava em veículo de passeio morreu no local

O casal que morreu no início da tarde desta quarta-feira (27) teria tentado desviar de um motociclista, que cortava caminho pelo canteiro central da avenida Gury Marques, quando perdeu o controle do Chevrolet Corsa e colidiu contra uma árvore.

De acordo com as informações da Polícia Civil, os ocupantes foram identificados como Cristiane Brites Dias, 20 anos, passageira do veículo e o marido dela, que conduzia o carro, Anderson Almeida Brito, 28 anos.

O delegado da 4ª Delegacia de Polícia Civil, André Luis Mendonça esteve no local dos fatos. Conforme o delegado, até o momento não foram encontradas testemunhas que pudessem descrever como, de fato, aconteceu o acidente.

O casal teria deixado o filho na escola e seguia sentido Centro pela avenida, quando perdeu o controle, rodou na pista e colidiu contra uma árvore que fica no canteiro central da via. O velocímetro travou em 60 km/h, mas a perícia acredita que o veículo pudesse estar a 80 km/h.

O casal estava usando o cinto de segurança e ficou preso no veículo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. O casal foi retirado do carro já em óbito.