Interior Casal de idosos e gestante ficam feridos após serem atacados por vaca

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet

Um casal de idosos e uma mulher grávida de oito meses, ficaram gravemente feridos após serem atacados por uma vaca que estava solta em plena via pública de Ponta Porã, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai.

As vítimas caminhavam por uma das ruas do Jardim Ivone, na tarde do último domingo, dia 27 de outubro, quando se depararam com o rebanho de animais. Um deles avançou e pisoteou os moradores.

Devido ao ataque, os idosos tiveram várias fraturas pelo corpo e a gestante, corria o risco de perder o bebê. Conforme o site Porã News, mesmo feridos eles teriam ido a pé para o hospital regional da cidade onde continuam internados.

Ao site local o delegado Alcides Bruno Braun, coordenador do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, informou que deverá indiciar o proprietário do gado. Até esta segunda-feira (28), no entanto, ninguém havia sido identificado como responsável pelo rebanho.