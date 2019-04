Aral Moreira Casal é assassinado com golpes de facão em Aral Moreira Corpos foram encontrados em frente a uma loja de roupas

Um casal de indígenas que não tiveram a identidade divulgada pela polícia, foram encontrados mortos com sinais de violência na manhã desta quarta-feira (10), no município de Aral Moreira. Informações são que o casal teria se envolvido em uma briga. O principal suspeito do crime é um adolescente.

De acordo com o Aral Moreira News, as vítimas foram encontradas por moradores em frente a uma loja de roupas, na região central da cidade. Em seguida, os populares acionaram a polícia até o local.

As vítimas apresentavam vários ferimentos provocados por faca, principalmente no pescoço. As polícias Militar e Civil de Aral Moreira estiveram no local do crime.

Segundo a polícia, as suspeitas são que os indígenas, que sempre estavam na região estariam ingerindo bebida alcoólica e teriam discutido com o adolescente. O caso será investigado.