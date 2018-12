Maus tratos Casal é preso acusado de maus tratos a papagaio em MS

Um papagaio foi encontrado nesta terça-feira (4) com sinais de maus tratos pela Força Tática de Nova Andradina. O casal que mantinha a ave em casa, no distrito de Amandina, foi detido com drogas.

De acordo com as informações da polícia, durante patrulhamento uma mulher de 39 anos aparentou nervosismo ao ver a viatura da Força Tática. Ela tentou se desfazer de nove porções de crack, mas foi flagrada e informou que a droga pertencia a seu marido.

Na casa da mulher, durante buscas, o marido da mesma chegou e foi encontrado com ele a quantia de R$ 90. Ele afirmou que comprou meia caixa de droga e fez 15 porções para revender.

Depois de mais buscas, a equipe da polícia encontrou o papagaio, sem registro e com aparentes sinais de maus tratos.

O casal foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Ivinhema, com a droga, dinheiro e a ave.