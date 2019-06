Maus-tratos Casal é preso por maus-tratos após morte de bebê de 7 meses em centro de saúde de Campo Grande Casa onde a criança vivia não tinha mínima higiene, diz Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu um casal, cujas idades são 25 e 20 anos, por maus-tratos ao próprio bebê, de sete meses de vida. A criança chegou ferida ao Centro Regional de Saúde do Nova Bahia e morreu no local, no último sábado (22).

Conforme a assessoria da polícia, assim que a criança chegou a unidade de saúde, foram constatados maus tratos pelo médico do Samu.

A Polícia Civil foi acionada e com as informações dos profissionais do CRS foram até a residência do casal e constataram situação crítica no local, sem higiene mínima e possíveis maus-tratos.

Os pais foram presos em flagrante e levados para a Depac Centro. Eles foram indiciados pelo crime de maus tratos qualificado pelo resultado morte.