Furto Casal é preso por tentativa de furto em supermercado

O 8º Batalhão de Nova Andradina, através de sua equipe da rádio patrulha prendeu ontem, por volta das 18h30min, segunda-feira (5), um homem de 31 anos, e uma mulher também de 31 anos por tentativa de furto a um comércio da cidade.

A polícia militar foi acionada via central para comparecer em um supermercado, onde um funcionário que trabalha de segurança no local relatou que um indivíduo estava no interior do supermercado com uma bolsa a tira colo, e colocava as mercadorias dentro da referida bolsa.

Visto que em certo momento tentou sair com as mercadorias dentro da bolsa sem pagar, sendo então abordado pelo segurança já do lado de fora do mercado.

Imediatamente, a polícia militar foi até o local, e averiguou a veracidade dos fatos, visto que as mercadorias que ele tentava subtrair eram as seguintes: 06 (seis barras de chocolate nestre 100gr), 01 (tablete de mentos de fruta), 02 ( aparelhos gillette prestobarba 3, 02 (cervejas long neck budweiser), 4.85kg de carne contra filé, 5.552kg de carne picanha, que fora colocado tudo dentro de uma bolsa verde.

Que após coletar as informações sobre o fato, a polícia militar deslocou até o endereço do autor, sendo localizada a autora sentada na frente à residência, sendo abordada e em revista dentro da sua bolsa foi localizado dois chinelos, 01 da marca mormaii, e outro havaianas, sendo que indagada sobre os produtos a mesma confessou ser produto de furto do referido supermercado.

Sendo assim, os dois foram conduzidos juntamente com os produtos até a Delegacia de Polícia juntamente com os produtos de furto, para as providências cabíveis.