BARBÁRIE Casal é preso suspeito de espancar bebê de 1 ano e 7 meses até a morte

Exames constataram maus tratos em criança Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (16), uma dona de casa de 23 anos e um pedreiro de 25 anos foram presos em flagrante suspeitos de espancar até a morte um bebê de 1 ano e 7 meses de idade. A mulher, mãe do bebê reside junto ao padrasto da criança no Acampamento Tricossi, em Mundo Novo, onde ambos foram presos após confirmação do óbito e constatação dos maus tratos sofridos pelo menor.

A vítima Pedro Bom Fim Oscar, 01, foi encaminhada ao Hospital de Mundo Novo pela mãe, com afirmação de que teria se afogado em casa, com água e necessitava de atendimento.

Conforme a Polícia Civil, os médicos constataram que a criança apresentava um quadro de parada respiratória, que posteriormente evoluiu para outras duas paradas cardiorrespiratórias. A equipe médica tentou reanimar o bebê por uma hora, porém sem sucesso.

Em posse das informações, a Polícia Civil de Mundo Novo, coordenada pela delegada Allana Zarelli, iniciou as apurações do caso. A criança foi submetida ao exame de corpo de delito e o perito médico-legista constatou que a morte se deu por choque hemorrágico, provocado por uma lesão no pâncreas. A perícia ainda concluiu que o bebê apresentava várias lesões tanto internas, quanto externas, características de maus tratos.

A Delegada Allana Zarelli, disse que diligências estão sendo realizadas para apuração de todas as circunstâncias do crime e que ainda aguarda resultado de laudos biológicos.

“No momento nenhuma hipótese está descartada. Há lesões sugestivas de abusos sexuais, mas ainda é cedo para afirmarmos que tenha ocorrido. Por outro lado, há indícios suficientes de que os investigados concorreram para a morte da vítima, razão pela qual estamos lavrando auto de prisão em flagrante e representando pela prisão preventiva de ambos”, esclareceu a delegada.

Ainda conforme a Polícia Civil, no dia 22 de agosto, a criança foi levada pela família ao Hospital Municipal de Mundo Novo, com uma das pernas fraturada em dois lugares. Na ocasião os enfermeiros acionaram o Conselho Tutelar. A mãe disse que a criança havia se machucado no berço, quando provavelmente teria prendido a perna ao tentar descer.

O casal está junto há aproximadamente 8 meses. A dona de casa tem outros dois filhos, um de 5 e outro de dois anos, que assim como Pedro, são frutos de relacionamento anterior. Durante o dia as crianças ficavam na creche e somente o bebê era cuidado pela mãe.