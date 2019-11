Acidente Casal em moto é atingido por carro e motorista foge sem prestar socorro Vítimas têm 46 anos e foram levadas ao pronto-socorro local

Homem e mulher, ambos de 46 anos, ficaram feridos na madrugada desta segunda-feira (18), depois que a moto deles foi atingida por um carro, na rua Dom Aquino esquina com a 15 de Novembro, em Corumbá. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Conforme o Diário Corumbaense, na hora do atendimento o homem estava com suspeita de fratura no tornozelo direito e reclamava de dores na clavícula direita. A mulher, que estava na garupa, teve ferimentos nos braços e na perna direita. As duas vítimas foram atendidas pelos Bombeiros e encaminhadas logo em seguida ao pronto-socorro da cidade.