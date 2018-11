Homofobia Casal gay é expulso de festa universitária; seguranças são afastados por suspeita de homofobia Os homens foram retirados do local por dois seguranças

Um casal homossexual foi expulso da 5ª edição da Treta, uma das mais tradicionais e conhecidas festas universitárias realizadas em Mato Grosso do Sul, que aconteceu no último sábado (17), em Campo Grande.

A Associação Atlética Acadêmica XIII de Agosto (Atlética de Economia UFMS) e a Associação Atlética Acadêmica de Administração da UFMS (Capivarão) emitiram uma nota repudiando a atitude dos seguranças responsáveis pela expulsão dos homens da festa, se posicionando contra atos homofóbicos.

De acordo com as associações, os seguranças foram afastados da profissão pelo proprietário da equipe. “Salientamos que todas as medidas preventivas anteriores à festa foram tomadas, assim como as devidas orientações repassadas à equipe de segurança e a atuação ativa dos organizadores durante e após a festa para que episódios como o exposto não ocorressem".

"Lamentamos profundamente a possível expulsão indevida que, segundo relatos, ocorreu pouco antes do término da festa. Aproveitamos também para informar que, diante do ocorrido, a organização prontamente entrou em contato com o proprietário da equipe de segurança contratada para apuração dos fatos reivindicando providências com relação aos seguranças retratados em vídeo e que, por fim, chegou-se ao afastamento dos mesmos do exercício da profissão”, destaca.

Porém, alguns participantes da festa alegam que os dois homens estariam se masturbando no meio do público e, devido a isso, acabaram sendo retirados do local. De acordo com a nota emitida, o caso será investigado.

Veja a nota na íntegra

