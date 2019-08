Corumbá Casal que vendia drogas em casa é preso pela Polícia Civil de Corumbá

A Polícia Civil de Corumbá, em continuidade as operações que visam coibir o tráfico de drogas na cidade, o prendeu na tarde de segunda-feira (10) um casal que vendia drogas em uma residência no bairro Borroswki. O delegado titular da 1ª DP de Corumbá, dr. Sam Ricardo Suzumura representou pela busca e apreensão na residência de GEORGE COELHO DA SILVA e sua companheira LETICIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GODOI.

No local foram encontradas cento e quinze papelotes de pasta base de cocaína divididos em duas bolsinhas, sendo uma encontrada em um altar para imagens de santos na entrada da casa e outra encontrada em uma caixa de sapatos juntamente com diversos remédios.

Com o casal foi encontrada a quantia de R$ 384,00 proveniente da mercancia do entorpecente.

Na delegacia George declarou que estava trabalhando na unidade assistencial patronato penitenciário durante o dia, nesse período Letícia se encarregava em comercializar a droga adquirida na Bolívia, no fim do dia quando George saía do programa, assumia o ponto até a madrugada.

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para 1ª DP de Corumbá onde foram tomadas as providências cabíveis pertinentes ao caso.

A Polícia Civil informou que as investigações iniciaram após denúncias feitas por moradores do bairro através do disk denúncia 9 9806-0857 disponibilizado pela polícia onde o denunciante não precisa se identificar.