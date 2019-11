Casal que viajava pelo RJ em carro de MS Ã© preso com R$ 700 mil escondidos no pneu

Polícia Casal que viajava pelo RJ em carro de MS é preso com R$ 700 mil escondidos no pneu A dupla foi detida em cidade do Rio de Janeiro

Por: Renata Portela/Midiamax 26/11/2019 às 08:18

Dinheiro estava escondido no estepe Foto: Divulgação/PRF Na manhã de segunda-feira (25), casal de 47 e 49 anos foi detido em flagrante com R$ 700 mil escondidos no estepe do carro, sem saber provar a origem do dinheiro. O motorista e a passageira estavam em um carro com placas de Coronel Sapucaia (MS) e foram detidos em Barra Mansa (RJ). O motorista foi abordado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na Dutra, Rodovia BR-116, e demonstrou nervosismo aos policiais, que decidiram fazer uma vistoria no carro. Os agentes tiveram dificuldade de retirar o estepe e desconfiaram que algo estaria sendo transportado naquele pneu. Foram encontrados os R$ 700 mil em espécie após a desmontagem do estepe. O casal afirmou que o dinheiro seria proveniente da venda de um imóvel, mas não tinha qualquer documento que comprovasse a origem. Eles foram encaminhados para a Polícia Federal de Volta Redonda onde o caso será investigado.