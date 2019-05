BOA AÇÃO Casas Bahia permite que cachorro que “invadiu” loja permaneça por lá

Foto: Divulgação

Um relato no Twitter deixou a gente cheio de amor no coração e com uma ponta de esperança na humanidade. Uma loja da Casas Bahia deixou que um cachorro de rua, que entrou em uma de suas filiais, descansasse em um dos sofás do mostruário.

A responsável pelo tweet que divulgou o feito disse que chegou no estabelecimento e chamou uma funcionária para perguntar sobre a situação: “Eu perguntei pra moça se ela sabia que tinha um doguinho no sofá da loja e ela falou ‘cê viu menina, ele não sai mais daqui, adotamos ele’”, escreveu. Casas Bahia pisando e me fazendo lembrar do incidente no carrefour

eu perguntei pra moça se ela sabia que tinha um doguinho no sofá da loja e ela falou “cê viu menina, ele não sai mais daqui, adotamos ele”

esse é o tweet pic.twitter.com/1klEUGZL9R — Elsa (@sleeepwalk1ng) 26 de maio de 2019

Com a viralização da publicação, uma outra funcionária da loja viu e respondeu a thread. “oi, trabalho na empresa citada, não quero passar pano, o vigilante errou e tem que pagar por isso, porém toda vez que aparece um cachorro/gato na loja em que eu trabalho nós damos comida, água e chamamos a ONG pra levá-lo ou algum funcionário/cliente adota”, contou.

Segundo relatado nas respostas do tweet, após ser acolhido pela loja, o cachorro acabou sendo adotado por um funcionário. Lindo, né?

E claro que muita gente aproveitou a situação para lembrar do episódio lamentável em que um segurança da rede de supermercados Carrefour espancou um cachorro até a morte quando este invadiu a sua loja. “Aprende Carrefour, é assim que se trata um animal”, disse uma internauta. Vale lembrar que, na época, a rede veio a público repudiar o ocorrido em suas instalações e se comprometeu a ajudar ONGs que ajudam animais de rua.