Homicídio Caso Daniel: Cristiana Brittes também será denunciada por homicídio Edison Brittes e Cristiana Brittes estão presos

Cristiana Brittes também será denunciada por homicídio junto de outras quatro pessoas no caso da morte do jogador Daniel, em outubro deste ano, segundo João Nilton Salles, promotor do Ministério Público do Paraná (MP-PR), em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

Cristiana já tinha sido indiciada por crimes de fraude processual e coação de testemunhas na última quarta-feira (21). Antes do crime, ela foi flagrada por Edison Brittes na cama com o jogador. O marido de Cristiana alega que Daniel tentou estuprar a esposa, por isso o agrediu e, em seguida, o matou.

A defesa de Cristiana, em entrevista ao Fantástico, manifestou “espanto e repúdio” pelas declarações do promotor. A denúncia contra Cristiana deve ser apresentada pelo Ministério Público durante a semana. Sete pessoas estão presas temporariamente por suspeitas de envolvimento no assassinato do jogador.