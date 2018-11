Testemunha Caso Daniel: testemunha diz que suspeito 'ordenou' que convidados limpassem sangue na casa Jovem de 19 anos se relacionou com Daniel horas antes do crime relatou à polícia que pedaço de colchão com sangue e documentos do jogador foram queimados

Por: Topmidianews 13/11/2018 às 15:11

A jovem de 19 anos que se relacionou com Daniel no aniversário de Allana Brittes disse à Polícia Civil que Edison Brittes Júnior, principal suspeito de matar o jogador, "ordenou" que ela e outros convidados limpassem as manchas de sangue que ficaram pela casa depois das agressões. "[...] Relatando que inclusive o colchão do casal foi cortado na parte em que havia sangue - o tecido da parte de cima, sendo que este pedaço foi queimado junto com os documentos do Daniel", diz trecho do depoimento, dado na segunda-feira (12).