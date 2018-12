ÚLTIMA HORA Caso Marielle: Polícia faz buscas em casa de vereador, diz TV Marcelo Siciliano é investigado pela morte de vereadora do PSOL

Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre na manhã desta sexta-feira (14) um mandado de busca na casa do vereador carioca Marcelo Siciliano nas investigações dos assassinatos de Marielle Franco (Psol) e seu motorista Anderson Gomes. As informações são do canal Globo News.

