JOGOS Cassino: governo desenvolve o tema Legalização dos cassinos foi tema da 98ª reunião ordinária do Fornatur

Foto: GMB

De acordo com o site Games Magazine Brasil, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, apontou a liberação dos cassinos na forma de Resorts turísticos como uma das prioridades do governo em matéria de seu ministério. O ministro falava no âmbito do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), em São Paulo.

Cassinos estão virando uma realidade

Os jogos de cassino já são uma realidade para os brasileiros, ainda que uma “realidade virtual”. Basta acessar o cassinosbrazil.com.br, site informativo especializado, e conferir quantos sites internacionais, seguros e confiáveis, estão já atuando no mercado brasileiro através da internet. Essa é uma forma que os promotores da proibição da jogatina, de 1946, nem sonhariam que pudesse existir no futuro.

Mas agora parece ser totalmente certo que os grandes centros de entretenimento e diversão estão de regresso, pelo menos às maiores cidades do Brasil.

Governo reconhece a realidade

Marcelo Álvaro Antônio declarou, ainda segundo o Games Magazine Brasil, que “mais de 90% dos países mais desenvolvidos” incluem cassinos resort entre os elementos de suas estratégias de desenvolvimento turístico. O cassino é, cada vez mais, visto como um agente dinamizador do crescimento econômico, devendo o Estado regulá-lo para limitar os seus efeitos. “O Brasil deve romper [as] barreiras” que ainda o impedem de competir no mercado internacional, a esse nível.

Em discussão: até 15 milhões de habitantes, um cassino

Tem dois projetos atualmente em discussão e tendentes à liberação dos jogos de azar. Um é o 186/2014, de Ciro Nogueira (PP/PI), desarquivado no passado mês de abril. Não deverá avançar pois prevê uma liberação total, incluindo de salas de máquinas caça-níquel, bingo e jogo do bicho.

Mas tem também o PL 530/2019, de Paulo Azi (DEM-BA), que prevê “exploração, em todo território nacional, de jogos de fortuna exclusivamente em cassinos estabelecidos em resorts integrados”. A mídia já lhe vai chamando “Lei Sheldon Adelson” por parecer ser feita à medida dos interesses do magnata dos cassinos de Las Vegas, um dos 30 homens mais ricos do mundo, e que está interessado em instalar um grande resort integrado no Rio de Janeiro (e, diz-se, também em São Paulo). O PL 530/2019 recupera o esquema de permitir um número de licenças para “cassinos resort” em cada estado de acordo com seu número de habitantes:

- até 15 milhões de habitantes: uma licença

- entre 15 e 25 milhões: duas licenças

- mais de 25 milhões: três licenças

De acordo com o El País, o gabinete de Paulo Azi não falou com Adelson nem modelou a proposta de acordo com os interesses do empresário americano. Seu chefe de gabinete, Paulo Kaufmann, afirmou que Azi esteve em Portugal, nos Estados Unidos e em Singapura para compreender como o mercado está funcionando e importar as melhores práticas.

Outras medidas para o desenvolvimento turístico

Ainda durante o Fornatur, o ministro elencou a isenção de vistos para a China e a Índia e a promoção do número de navios cruzeiro percorrendo a costa brasileiro como outros objetivos.

A China e a Índia são os dois países mais populosos do mundo, com classes médias em crescimento, e espera-se que a China possa ser um emissor de visitantes especialmente importante. Quanto aos cruzeiros, o ministro aponta que tem ainda problemas para resolver, de “infraestrutura” e de “políticas fiscais”, mas “o potencial é enorme”.