Corinthians Cássio e Fagner ampliam contrato com o Corinthians até dezembro de 2022

A semana do Corinthians está cercada de expectativa em torno das possíveis chegadas de Guilherme Arana e Vagner Love, mas a novidade nesta segunda-feira (21) foram as renovações de contrato de Cássio e Fagner.

O vínculo da dupla iria até dezembro de 2021 e agora foi ampliado por mais uma temporada.

"Muito feliz de poder estar em um clube no qual me sinto muito alegre", disse Cássio ao assinar a renovação. "Agradeço à torcida, a todos os companheiros de trabalho e à minha família. É um momento muito importante para mim. Espero que nos próximos quatro anos a gente possa conseguir muitos títulos, alegrias e vitórias. Grande abraço e vai, Corinthians!", celebrou o goleiro.

Fagner seguiu a mesma linha. "Estou muito feliz, muito contente com essa possibilidade de poder estar mais quatro anos no clube que me formou, clube que tenho enorme carinho, e poder estar próximo de vocês. Agradeço à minha família e meus companheiros por esta oportunidade. Vai, Corinthians!", repetiu o lateral.