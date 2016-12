Revolta Catadores bolqueiam BR-163 após ordem judicial para fechamento de aterro

Foto: Reprodução

E mais uma vez a novela que dura anos volta a constranger e afetar apenas os “pequenos”, o aterro de entulhos no Jardim Noroeste amanheceu interditado nesta quinta-feira (15), a pedido da justiça de Mato Grosso do Sul, por não ter condições ambientais para continuar funcionando. Contrários à decisão, catadores bloquearam a BR-163 e congestionamento passa dos três quilômetros.

Os catadores bloquearam a rodovia, uma das mais movimentadas do Estado, com galho e disseram que a pista só será liberada com a chegada de um representante da Prefeitura de Campo Grande. Pelo menos dez homens do grupamento metropolitano fazem a segurança da área. Eles teriam sido acionados de madrugada. A Polícia Federal também está no local.

Um Oficial de Justiça esteve no aterro nesta manhã e entregou uma ordem judicial para o diretor do local. Ele disse que a ordem é para que ninguém entre no local, e orientou apenas que os catadores procurem a Defensoria Pública.

A Justiça determinou no início desta semana a imediata interdição do aterro de entulho do Jardim Noroeste, até que o Município cumpra integralmente todas as obrigações que são objeto da execução.

Ainda segundo a decisão, caberá ao Município garantir que o aterro em questão não seja usado, caindo a responsabilidade pela continuidade do uso diretamente nas pessoas físicas daqueles que ocupam os cargos de prefeito e de secretários municipais de Meio Ambiente, de Obras e de Infraestrutura.