Curiosidades Cavalo é visto usando tornozeleira eletrônica no Paraná "A Polícia foi até o local e constatou que o dono do animal perdeu o benefício e acabou colocando a tornozeleira no cavalo"

Uma cena curiosa despertou a atenção de policiais do município de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Um cavalo foi flagrado na manhã da quinta-feira (28), utilizando uma tornozeleira eletrônica em uma de suas patas. Agentes do departamento penitenciário do Paraná (Depen) e policiais da montada foram acionados ao local para retirar o artefato do animal.



A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (Sesp), se pronunciou por meio de nota explicando o ocorrido. A tornozeleira foi retirada do animal e encaminhada ao Depen. Segundo o órgão, a tornozeleira eletrônica foi desativada em fevereiro deste ano, quando o detento que portava o objeto perdeu o benefício.

O detento que utilizava o objeto foi identificado, atualmente ele cumpre pena no regime semiaberto. Segundo informações do portal a Rede, a tornozeleira não foi recolhida na época por falta de bateria.

Trecho da nota divulgada pela Sesp

"A Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária informa que a tornozeleira encontrada está desativada desde fevereiro deste ano. Já o detento, perdeu o benefício e cumpre pena em regime semiaberto. Cabe esclarescer que os indivíduos são monitorados 24 horas por dia por agentes penitenciários capacitados que atuam na Central de Monitoramento do Depen e também no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária". (Com O Povo Online)