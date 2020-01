Centro de Equoterapia Cavalo que auxilia no tratamento de crianças e adultos é furtado em Corumbá "Querendo ou não, as crianças são as que mais sofrem", disse diretor do Centro de Equoterapia

13/01/2020

Um cavalo, conhecido como “Campeão”, do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros, em Corumbá, foi furtado neste domingo (12). O animal auxilia pacientes que buscam na terapia com cavalos melhorar o desenvolvimento psicomotor. Conforme o presidente e diretor-administrativo do Celocal, Evânancy Soares de Alcântara, ao site Diário Corumbaense, existem imagens do momento exato em que um indivíduo se aproxima e furta o animal. “Como todo domingo, o cuidador coloca o cavalo para pastar na frente do Centro, onde ficam as câmeras de segurança. Para a nossa surpresa, o Campeão, que há 12 anos tem essa rotina, foi levado. Mas, com as imagens estamos buscando localizar o autor e o nosso cavalo”, O furto aconteceu pouco depois das 09h50 de ontem.Ele destacou que o homem estava rondando o local há uma semana, sempre com a mesma roupa. Ainda segundo ele, o Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros tem seis animais para atender os pacientes da equoterapia. "Querendo ou não, as crianças são as que mais sofrem, pois já estão acostumadas com o Campeão. Por isso, pedimos a quem tiver informação, entre em contato conosco”, pediu Alcântara. Os telefones de contato são (67) 3907-5465 e 99688-9180.