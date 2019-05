Moreninhas CBF confirma estreia em casa do Operário no Estádio das Moreninhas Jogo seria no Morenão, mas local foi alterado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a alteração do local da estreia em casa do Operário pelo Campeonato Brasileiro Série D. Antes marcado para o Morenão, o confronto com o União-MT será no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande.

O jogo será no domingo (12), válido pela segundarodada do Grupo 11. O horário do duelo, antes previsto para começar às 16h, foi adiantado para 15h.

O presidente do Operário, Estevão Petrallás, já havia revelado que o clube mandaria seus jogos pela Série D no estádio localizado no Parque Jacques da Luz.

O clube contava com um eventual impedimento de atuar no Morenão, pois as reformas solicitadas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) não foram realizadas.

No fim de abril, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) chegou a pedir autorização do MPMS para que o Operário jogasse no Morenão pela competição nacional.

O pedido não deve ser atendido, já que o titular da 43ª Promotoria de Justiça, Luiz Eduardo Lemos de Almeida, notificou a FFMS a encaminhar documentos que comprovem a execução dos reparos, consertos e correções exigidos pelo MPMS em janeiro deste ano, quando liberou o estádio para os jogos do Campeonato Estadual.

A notificação reforçou ainda que a FFMS não poderá designar nenhum jogo da Série D do Brasileiro para o Morenão até que o MPMS delibere sobre o pedido, sob pena de sanções previstas no Estatuto do Torcedor em caso de desobediência.

O Operário divide a lanterna da Chave 10 com o União. Adversários no domingo, os dois times foram derrotados na primeira rodada e estão zerados em pontos.

O Galo perdeu para o Patrocinense-MG fora de casa, por 2 a 1. O União sofreu revés em Mato Grosso, também por 2 a 1, para a Anapolina-GO.

CORUMBAENSE

O compromisso do Corumbaense pela segunda rodada da fase de grupos da Série D também foi alterado. O Carijó visitaria o Sinop-MT no Gigante do Norte, em Sinop (MT), a partir de 16h (MS), mas o horário foi atrasado para 17h.

O Corumbaense é segundo colocado do Grupo 10, com os mesmos 3 pontos do líder Sinop. Os mato-grossenses lideram por ter melhor saldo de gols (2, contra 1).