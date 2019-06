Árbitros CBF escala 10 árbitros de MS para atuarem no Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a escala de árbitros e assistentes que atuarão nos jogos do Campeonato Brasileiro das Séries A a D. Ao todo, dez árbitros estarão em ação.

No sábado (1/6) pela 6ª rodada do Brasileiro da Série B, o Vila Nova recebe o Londrina no Serra Dourada com arbitragem de Paulo Henrique Salmázio que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Daiane Caroline Muniz.

Já pela 5º rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, pelo grupo A9 o Interporto recebe o Aparecidense no estádio General Sampaio em Tocantins com arbitragem de Renan Novaes Insabralde que será auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Luiz Fernando Viegas Colete.

O jogo será às 15h (MS). No mesmo horário mas pelo grupo A13 no Novelli Junior, o Ituano recebe o Serra (ES) com Marcos Mateus Pereira no apito. Ele será auxiliado por Marcos dos Santos Brito e Sérgio Alexandre da Silva.

Ás 18h no Arthur Marinho em Corumbá, o Corumbaense recebe o Sinop pelo grupo A10 e Augusto Borges Ortega será quarto árbitro.