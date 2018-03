CCJ do Senado rejeita regulamentação de jogos de azar

Por 13 votos a 2, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou na tarde desta quarta-feira (7) relatório de projeto que pretendia regulamentar a exploração de jogos de azar no Brasil.Os únicos que votaram a favor da medida foram o relator, relator, senador Benedito de Lira (PP-AL), e o senador Ivo Cassol (PP-RO).

Foi aprovado o voto separado do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Ele sustenta que a exploração de jogos de azar incentiva a lavagem de dinheiro; tem “nefasto” impacto psíquico e sociofamiliar sobre o jogador contumaz; e não deverá produzir aumento de receita tributária nem fomentar o turismo no Brasil.

A proposta rejeitada era um texto alternativo de Benedito de Lira apresentado ao projeto original do senador Ciro Nogueira (PP-PI). De acordo com Lira, o credenciamento para exploração do jogo de bingo e videobingo teria prazo de 20 anos, renovável por igual período, e seria de responsabilidade dos Estados. Já o credenciamento dos cassinos teria validade por 30 anos, podendo ser renovado por sucessivos períodos.