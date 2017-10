Feriado prolongado CCR MSVia intensifica operação na BR-163/MS durante Feriadão de Finados A empresa redistribuirá viaturas ao longo do trecho para agilizar atendimento e fará campanha educativa em pontos estratégicos com folhetos e faixas

Foto: Rachid Waqued

A CCR MSVia informa que intensificará a operação na BR-163/MS durante o período do feriadão de Finados, entre os dias 01 e 06 de novembro. A empresa repetirá o esquema de posicionar viaturas em pontos estratégicos nos horários críticos de tráfego, visando aumentar a rapidez nos atendimentos e ampliar a segurança e fluidez do tráfego.

De acordo com Paulo Linck, coordenador de Interação com o Cliente do trecho Sul da BR-163/MS, estarão operando, entre outros, 22 ambulâncias-resgate (05 unidades móveis de terapia intensiva), 04 viaturas de intervenção rápida, 09 guinchos pesados, 21 guinchos leves, 24 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço à disposição dos usuários da rodovia, 24 horas por dia, todos os dias.

“Cerca de 500 colaboradores trabalharão em regime de revezamento, 24 horas por dia, comandados pelo CCO, que lidera a logística de atendimento com um grupo de 15 colaboradores especializados, atuando também diuturnamente”, afirma Paulo Linck.

A Operação utilizará, ainda, 18 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis e 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis, instalados em pontos estratégicos para permitir informar, em tempo real, eventuais interferências no tráfego.

Previsão de tráfego

Segundo levantamento da CCR MSVia, cerca de 238 mil veículos devem passar pela BR-163/MS ao longo dos dias de Operação Finados.

A expectativa é que no dia 02/11, quinta, aproximadamente 52 mil veículos estejam na rodovia, sendo o horário com maior movimento das 17h às 20h, com média de 3,4 mil passagens por hora. Na sexta, 03/11, 48 mil veículos devem trafegar pela rodovia e o pico de tráfego deve se concentrar entre as 11h e 15h, com média de 3,9 mil veículos/hora.

No último dia da operação, segunda, 06/11, cerca de 51 mil veículos devem passar pela BR-163/MS, a uma média de 3,8 mil veículos/hora devem trafegar no horário de maior fluxo de veículos, das 15h às 19h.

Segurança viária

Durante a Operação, serão distribuídos mais de 80 mil folhetos educativos, além da afixação de cartazes e faixas, com dicas de segurança e de bafômetros descartáveis no intuito de reforçar o combate à combinação álcool/direção. A ação será realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS).

Pedágio

As praças de pedágio estarão operando normalmente. As tarifas básicas variam de R$ 5,00 a R$ 7,80. Veículos comerciais pagam por eixo. O pagamento nas praças de pedágio deve ser feito por meio de dinheiro ou cheque. Nos postos de cobrança não serão aceitos cartões de débito ou cartões de crédito. Haverá, ainda, a possibilidade do pagamento eletrônico, por meio de dispositivos instalados nos para-brisas dos veículos, os chamados TAGS.

As praças estão instaladas nos seguintes locais: P1 – Mundo Novo (km 28,2); P2 – Itaquiraí (km 113,2); P3 – Caarapó (km 227,9); P4 – Rio Brilhante (km 313,7); P5 – Campo Grande (km 432,1); P6 – Jaraguari (km 533,8); P7 – São Gabriel do Oeste (km 603,4); P8 – Rio Verde de Mato Grosso (km 703,5) e P9 – Pedro Gomes (km 817,8).

Obras

As obras de pare-e-siga, que envolvem interdição parcial das pistas, serão suspensas na quarta (01), das 14h à 0h; na quinta (02), de 0h às 23h59; no domingo (05), da 0h às 23h59, e na segunda (06), de 0h ao meio dia. As demais obras seguirão o mesmo calendário, mas não devem interferir no tráfego.