Denúncia CCZ da Capital é alvo de reclamações de cidadãos revoltados com serviço ""Está dando sempre ocupado, tentei inúmeras vezes durante o dia, quando não cai a ligação, dá ocupado" diz cidadão

O Centro De Zoonoses de Campo Grande é o órgão responsável pelo desenvolvimento de ações objetivando o controle de agravos e doenças transmitidas por animais (zoonoses), através do controle das populações de animais domésticos (cães, gatos e animais de grande porte) e o controle de animais da fauna sinantrópica (morcegos, pombos, roedores, caramujos, carrapato e pulga entre outros).

E o órgão que vem sendo alvo de muitas críticas feitas por cidadãos revoltados com o atendimento em Campo Grande. O site MS notícias recebeu denúncia de que o número para contato com CCZ não estaria funcionando, "Está dando sempre ocupado, tentei inúmeras vezes durante o dia, quando não cai a ligação dá ocupado", informou a denunciante ao site.

Foto: Reprodução/Facebook

Em sua página no Facebook , o CCZ não tem muitos fãs, ao entrar na página já pode-se notar inúmeras reclamações partindo de pessoas insatisfeitas com o serviço, com o número que não funciona se destacando entre as reclamações.

Foto: Reprodução/Facebook

O número disponível para contato na página é o (67) 3313-5000, o site tentou contato pelo número que de fato não chamou, apenas caindo a linha em seguida. O número que não está disponível na página, mas que verdadeiramente o site conseguiu o contato, foi (67) 3313-5001

A revolta da população com o serviço prestado pelo órgão é maior ainda quanto ao agendamento de castração de animais, que segundo os usuários não funciona nem por telefone e nem pessoalmente.

O site MS Notícias entrou em contato com assesoria do CCZ que disse que retornaria contato, mas até o fechamento dessa matéria não obtivemos resposta.