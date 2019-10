Castração CCZ libera agendamento online para castração de felinos no domingo Desta vez, serão disponibilizadas 549 vagas; serviço estará disponível a partir das 8h

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) libera no próximo domingo (20), às 8h, o agendamento para castrações de felinos, procedimentos que serão realizados no próximo mês, na Capital. Desta vez, serão disponibilizadas 549 vagas.

Do total que será disponível, 382 serão destinadas à população, enquanto 167 serão para ONGs e protetores independentes. Lançado em maio deste ano, o método de agendamento continua sendo online, por meio da página do CCZ, na internet (www.campogrande.ms.gov.br/ccz/).

O sistema foi desenvolvido com objetivo de acabar com as longas filas que se formavam na sede do órgão em dias de agendamento.

Para agendar, a pessoa deve preencher corretamente os dados de endereço, e-mail e número do documento. Para os animais, as informações são de sexo, idade e peso. Através da senha, o cidadão pode escolher uma das datas disponíveis e acessar conforme a necessidade.

Depois de agendada, o responsável pelo animal deve comparecer na data da cirurgia e apresentar o comprovante de residência, documentos pessoais, o guia de pagamento do microchip quitado e o protocolo gerado no ato do agendamento online. Para ser operado, o animal precisa ter pelo menos seis meses de idade e pesar dois quilos.