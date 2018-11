Lula CDH aprova nova diligência para verificar condições de Lula em Curitiba

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou nesta quarta-feira (28) requerimento para realização de diligência à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba com objetivo de verificar as condições de prisão do ex-presidente Lula. O requerimento aprovado foi do senador Paulo Rocha (PT-PA).

A diligência, segundo o senador, servirá para verificar as condições físicas e psicológicas do ex-presidente, que está preso desde o dia 7 de abril. Ele foi condenado em duas instâncias da Justiça por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá (SP). A pena definida pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) foi 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado.

Poderão participar da visita os membros da CDH que manifestarem interesse. A diligência anterior, feita pela comissão em abril, reuniu 11 senadores em Curitiba. Na ocasião, eles relataram que as instalações eram adequadas, mas lamentaram o isolamento do ex-presidente.