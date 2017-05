Cidade CDL-CG e Sebrae realizam Missão Food Brasil

Empresários e gerentes de operações de alimentação serão levado para conhecer varejo de sucesso em São Paulo por apenas R$ 240 por mês

O Sebrae e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), com o suporte da Escola de Vendedores, realizam dentro do projeto Varejo Forte, quatro Missões Técnicas com empresários de Campo Grande levando-os para conhecer operações de sucesso no varejo nacional em São Paulo (SP). A primeira deste ano é a Missão Técnica e Empresarial Food Brasil, exclusivo para proprietários, gestores e profissionais do segmento alimentação, que irá visitar operações consagradas no varejo nacional.

Neste ano, ainda serão realizada Missão Beaty & Fashion, voltado ao segmento de beleza, Missão Constru Brasil, para os varejistas e empresários do setor de construção e a Missão Varejo Brasil, para lojistas em geral.

Missão Food Brasil

A missão terá uma programação única na cidade de São Paulo, entre os dias 25 a 29 de julho, em várias empresas modelo e que são referência no segmento, auxiliando os participantes em seu negócio.

Entre as operações que serão visitadas estão: Mercado de Pinheiros, Eataly, Tubaina Bar, Carola Crema, Nespresso Lab, Hub-Food Service, A Queijaria, Pastifício Primo, Salch&Pão, Tem Café, Casa Bauducco e Empório Alto de Pinheiros, além de sugestões de visitas recomendadas.

A Missão Food Brasil terá curadoria e consultoria de Gustavo Carrer, consultor de marketing do Sebrae São Paulo, Gustavo Carrer, que tem mais de 20 anos de experiência em empresas brasileiras e multinacionais. Ele também é o criador e coordenador do Programa Comércio Varejista do Sebrae de São Paulo e de projetos inovadores como a Loja Modelo da Feira do Empreendedor, além de ser consultor sobre comércio e varejo para vários programas de tv aberta e fechada.

Quem também estará como consultora é Juliana Ribeiro, sócia proprietária da Allure Consultoria, palestrante para os produtos Pagseguro e Uol Host dentro do Ciclo MPE.

Para o presidente da CDL-CG, Hermas Renan Rodrigues, com o sucesso da Missão Varejo Brasil realizada no ano passado pela entidade, em parceria com o Sebrae e Escola de Vendedores, trouxe resultados práticos para os empresários de Campo Grande.

“Muitas vezes não é nem a questão de investimento financeiro, é apenas um detalhe chamado gestão. Os empresários de Campo Grande tem por meio da Missão Food Brasil melhorar seu estabelecimento no segmento de alimentação, quem ganha é o varejista, a cidade e principalmente o cliente”, declara.

Para o diretor da Escola de Vendedores, Luciano Lopes, a missão foi desenvolvida levando em consideração as particularidades do varejo de Campo Grande e as possibilidades de crescimento aliado ao conhecimento.

"O projeto Varejo Forte, em que desenvolvemos as Missões Técnicas, é desenvolvido pela nossa equipe com todo preparo junto aos maiores consultores do varejo do país. A CDL-CG e o Sebrae entenderam essa importância do projeto Varejo Forte e em 2016 a missão foi um sucesso. Em 2017 não será diferente. É bom para os empresários e é bom para nossa cidade".

O melhor de tudo: a Missão Food Brasil terá 45% de subsídio pelo Sebrae saindo em até 10 x R$ 240,60 por participante. A programação conta com transfer aéreo, hospedagem, traslados para visitas e uma programação de dar água na boca e claro, oportunidade de conhecimento e novos negócios.

Serviço

Ficou interessado? Não fique de fora dessa oportunidade. Ligue 3320-4000, saiba mais e garanta sua vaga. É imperdível.