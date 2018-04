Campanha CDL lança campanha Maio Amarelo na Capital "Pontapé inicial para o mês que visa conscientizar todos os cidadãos sobre a importância da vida"

Câmara de Dirrigentes Lojistas de Campo Grande, em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança e o Rotary, realizaram na noite de ontem, (24/04) o lançamento da campanha “Maio Amarelo” – Trânsito é feito de gente e a gente merece respeito.

O evento, que contou com a presença de autoridade e membros da sociedade civil, é o pontapé inicial para o mês que visa conscientizar todos os cidadãos sobre a importância da vida.

O presidente da CDL, Adelaido Vila, falou da valorização da vida, em especial no trânsito. “Dirigir, estar ali no veículo, muitas vezes com pressa do dia a dia, com as necessidades do cotidiano, é necessário muito amor porque senão você se esquece do outro e lembra apenas que só você tem compromisso”.

Adelaido destacou a importância do trabalho realizado pela polícia, dirigindo-se ao Tenente Coronel Franco e ao Delegado Vila, presentes no evento. “Graças à eficiência e a capacidade dos senhores, com pouco recurso fazer muito, muitas mães que hoje não estão chorando, se deve ao trabalho dos senhores”, ponderou.

O vereador Livio, representando a Câmara de Vereadores, destacou a necessidade de campanhas como o Maio Amarelo para conscientização de todos no trânsito e recordou as vítimas que chegam nos hospitais.

Eliezer Jacaré, presidente do Conselho Comunitário de Segurança da Área Central, apresentou as ações que serão realizadas e destacou a participação dos parceiros e colaboradores. “Também realizaremos a coleta de lixo às margens da rodovia de Campo Grande a Rochedo, sendo que um caminhão sairá de Rochedo e outro de Campo Grande”.

A Campanha Maio Amarelo tem contribuído significativamente com a redução dos acidentes de trânsito em Campo Grande. Serão realizadas blitz, com distribuição de material educativo e saquinhos de lixo, o cronograma ainda será divulgado a toda imprensa.