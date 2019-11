Black Friday CDL prevê movimentação de até R$ 20 milhões durante Black Friday Presidente da entidade destaca geração de emprego e renda e aposta em experiência positiva para os consumidores

O chamado dia D da Black Friday é sexta-feira (29), mas diversos estabelecimentos de Campo Grande já entraram na onda de promoções. A expectativa da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) tem uma expectativa de movimentação de até R$ 20 milhões durante o período.

De acordo com o presidente da entidade, Adelaido Spinosa Vila, a intenção é levar o maior número possível de clientes as lojas físicas, pensando principalmente na geração de renda de emprego.

“A ideia é que o cliente tenha uma experiência positiva, principalmente nas lojas físicas. Fazem a economia girar. Gera renda e emprego para a cidade. Nós vemos pessoas desempregadas fazendo compras em lojas virtuais e vão continuar desempregadas”, diz Adelaido, citando que a maioria dos estabelecimentos virtuais é de fora de Campo Grande e também de outros Estados.

Adelaido também pede que os comerciantes de médio e pequeno porte peguem carona no horário de funcionamento das âncoras. A reinauguração da Rua 14 de Julho também deve ajudar a impulsionar as vendas.

O presidente da CDL também citou a parceria com o Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) durante todo o período. “Queremos que todo o Código de Defesa do Consumidor seja respeitado. Orientações [aos lojistas] não faltam”, diz.

Quem estiver pelo Centro e encontrar alguma dúvida poderá procurar uma van do Procon-MS que estará disponível no calçadão da Rua Barão do Rio Branco, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho, a partir das 7h. Segundo o Procon-MS, a sede continuará disponível, localizada na Rua 13 de Junho, 930.