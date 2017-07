“Arte com Pneus” Ceinfs receberão brinquedos recicláveis fabricados por detentos 'Irá beneficiar 25 Centros de Educação Infantil, da Rede Municipal de Educação, com brinquedos confeccionados a partir de pneus'

Combater mosquitos vetores de doenças, promover a reciclagem e a ressocialização de detentos. Esses são os principais objetivos do projeto “Arte com Pneus”, que irá beneficiar 25 Centros de Educação Infantil (Ceinfs), da Rede Municipal de Educação (Reme), com brinquedos confeccionados com pneus, através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

A intenção do “Arte com Pneus” é envolver alunos, professores, funcionários, pais e detentos nas questões ambientais e incentivar a participação de atividades de defesa do meio ambiente local.

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a parceria visa também realizar um trabalho social com os detentos. A previsão é que os trabalhos comecem em agosto. As unidades que receberão os brinquedos serão visitadas por técnicos da Agepen para verificar o espaço disponível e depois projetar os tipos de brinquedos que poderão ser elaborados e suas devidas dimensões.

“Este trabalho dá a oportunidade do detento de devolver, em forma de trabalho, o que ele às vezes deixou ou tirou da sociedade. E para as crianças dos Ceinfs isso tem um valor enorme”, destacou Aud.

Além disso, o projeto oportuniza aos detentos o retorno à sociedade com uma opção de trabalho, facilitando a reintegração social, resgate a cidadania e redução da criminalidade.

Para a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, o trabalho desenvolvido pelos detentos tem grande importância social.

“Esse projeto também é um grande aliado ao meio ambiente, contribuindo com a reciclagem e evitando que estes pneus acumulem água atraindo insetos. Além disso, irá ajudar na educação e aprendizagem das crianças”, destacou.

Com o uso de pneus retirados do meio ambiente, além da reciclagem, Ilza acredita que o projeto serve de estímulo para que as pessoas possam combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypt, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya. (Com assessoria).