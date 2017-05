Interior Cel David busca recursos para aquisição de equipamentos ao hospital de Aparecida do Taboado

Ao entregar emendas parlamentares no valor de R$ 40 mil reais aos hospitais da cidade de Paranaíba, o deputado Coronel David (PSC) aproveitou a oportunidade para conhecer na última sexta-feira (28) a estrutura da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado.



Na ocasião, o deputado visitou a unidade junto ao prefeito Robinho (PSB) e foi recebido pelo diretor geral da unidade, Marco Antônio de Freitas Pires e conversou sobre as necessidades que o hospital precisa, para oferecer um atendimento de qualidade a população da região. “Foi uma visita muito produtiva e ficamos satisfeitos com o interesse do deputado Coronel David em conhecer o nosso hospital. Precisamos de um aparelho de Ultrassom e de Raio-X em nosso pronto socorro para atender a comunidade, por isso entregamos um ofício na tentativa de obter esse investimento e o deputado se mostrou muito comprometido em resolver nosso problema”, disse o diretor.



Por ser uma cidade muito especial e querida pelo deputado, Coronel David se comprometeu em buscar recursos para contribuir com o desenvolvimento da cidade. “Esse é o verdadeiro trabalho de um político, conhecer a realidade de perto para buscar subsídios que tragam a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos sul-mato-grossenses, por isso, além de viabilizar emendas no valor de R$ 20 mil reais ao Hospital Psiquiátrico e a Santa Casa de Paranaíba, me comprometo a buscar recursos junto ao Governo do Estado, para também colaborar com a estrutura do hospital de Aparecida. Tenho um compromisso e carinho especial pela cidade de Aparecida do Taboado, pois meu pai era de lá, tenho parentes, amigos e família lá. O que eu faço pela entidade e pelos cidadãos e cidadãs de Aparecida do Taboado é fruto do compromisso que tenho com a cidade e posso garantir que sempre vou cuidar de Aparecida do Taboado enquanto parlamentar”, declarou Coronel David.



O hospital de Aparecida do Taboado possui 90 funcionários que atendem mais de 140 pessoas por dia e uma média de 3.800 pacientes por mês que vem das cidades próximas, como Paranaíba e Inocência.