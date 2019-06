Celular Celular furtado há 6 meses em loja de construção é localizado com mototaxista

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil recuperou, na manhã desta sexta-feira (7), um aparelho celular, e R$ 70 que haviam sido subtraídos no mês de dezembro de 2018, de uma loja de materiais para construção na região norte de Campo Grande. O celular foi encontrado em posse de um mototaxista que confessou ter encontrado o aparelho, e resolveu ficar com ele.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima, foi com a esposa e com a filha até a loja, e durante as compras o aparelho foi deixado no carrinho de compras. Ao passar pelo caixa, o aparelho acabou sendo esquecido, e então subtraído pelo autor. Conforme a vítima, o celular passou a ser monitorado por um aplicativo, e indicou que o mesmo teria sido reativado no mês de maio, indicando a localização exata onde estava.

O autor confessou o fato e foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia, para ser ouvido. Já o aparelho e o valor subtraído foram devolvidos à vítima.