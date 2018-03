Cemtec prevê calor intenso em MS neste sábado

Foto: Chico Ribeiro

Todas as regiões de Mato Grosso do Sul enfrentarão calor intenso neste sábado (24.3), de acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos (Cemtec).

A região pantaneira registrará tempo firme ao longo do dia. As demais áreas do Estado receberão pancadas de chuvas com trovoadas isoladas a partir da tarde. Veja a temperatura prevista para algumas cidades:

Campo Grande – 23ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Dourados –21ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Corumbá –24ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Três Lagoas –22ºC (mínima) / 36ºC (máxima)

Ponta Porã – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Coxim – 22ºC (mínima) / 35ºC (máxima)