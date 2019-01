Tempo Cemtec prevê chuva forte em parte da região pantaneira

O sábado (12.01) poderá ser de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de chuva forte em pontos isolados na região pantaneira. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 45 % a 95 % e as temperaturas têm estimativas de variação entre de 20°C a 36°C.