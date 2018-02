Cemtec prevê chuva forte na região do Pantanal nesta quinta-feira

Foto: Chico Ribeiro

Tempo nublado a parcialmente nublado ao longo do dia. As áreas de instabilidades podem provocar chuvas mais frequentes com risco de chuva forte na região pantaneira. Nas regiões central, norte e leste as nuvens aumentam no decorrer do dia com possibilidade de chuva a tarde. No extremo sul o tempo poderá ficar firme, com sol entre nuvens. As informações são do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Campo Grande – 25ºC (mínima)/ 30ºC (máxima)

Dourados – 24ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 27ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Três Lagoas – 25ºC (mínima)/ 34ºC (máxima)

Ponta Porã – 25ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Coxim – 25ºC (mínima)/ 34ºC (máxima)