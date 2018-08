Tempo Cemtec prevê dia nublado com possibilidade de chuva

Foto: Chico Ribeiro

Domingo de céu nublado com possibilidade de chuva nas regiões Pantaneira e Sul. As demais

áreas com condição de tempo encoberto e com possibilidade de chuvas isolada.

A umidade relativa do ar aumenta e tem variação de 95% a 50% e os termômetros registram temperaturas de 13°C a 28°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.