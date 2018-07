Tempo Cemtec prevê domingo com temperaturas elevadas no Estado

Foto: Chico Ribeiro

Condição de sol entre nuvens com diminuição de temperaturas nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul. Demais áreas seguem com temperaturas relativamente elevad16as, tendo registro dos termômetros de 15°C a 35°C.

O tempo continua firme e sem previsão de chuva e a umidade relativa do ar varia de 90% a 25%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.