Cemtec prevê mais um dia de sol e tempo seco

Foto: Chico Ribeiro

Massa de ar seco predomina sobre Mato Grosso do Sul deixando o tempo com condição de predomínio de sol e sem expectativa de chuva nesta quarta-feira (25.4).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), a umidade relativa do ar pode chegar a 25%, considerado estado de atenção.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 21ºC e a máxima de 32ºC.

Confira também a previsão para outras cidades:

Dourados – 19ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Corumbá – 23ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Três Lagoas – 20ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 19ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Coxim – 23ºC (mínima) / 34ºC (máxima)