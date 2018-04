Cemtec prevê nevoeiro nas regiões sul e sudeste nesta terça-feira

Foto: Chico Ribeiro

A terça-feira em Mato Grosso do Sul será de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas em grande parte do Estado, exceto na região sul, onde o sol poderá aparecer e não há expectativa de chuva. Possibilidade de nevoeiro nas regiões sul e sudeste. A umidade relativa do ar deve variar de 45% a 90%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec)

Confira as temperaturas em alguns municípios de Mato Grosso do Sul:

Campo Grande – 19ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Dourados – 17ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Corumbá – 22ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Três Lagoas – 19ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Ponta Porã – 19ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Coxim – 20ºC (mínima) / 29ºC (máxima)