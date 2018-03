Cemtec prevê possibilidade de chuva para esta quarta-feira

Foto: Chico Ribeiro

Não esqueça o guarda-chuva. Áreas de instabilidade podem avançar sobre Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (21.3) dando condição à ocorrência de chuvas a qualquer hora do dia em especial nas regiões do Pantanal e Centro-Sul do Estado.

Ainda de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos (Cemtec), nas demais áreas a previsão é de sol entre nuvens e pancadas de chuvas isoladas.

Confira a temperatura esperada para algumas cidades:

Campo Grande – 22ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Dourados – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Corumbá – 24ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Três Lagoas – 24ºC (mínima) / 36ºC (máxima)

Ponta Porã – 22ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Coxim – 24ºC (mínima) / 34ºC (máxima)