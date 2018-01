Cemtec prevê possibilidade de chuvas intensas no norte e sudeste do Estado nesta terça-feira

As nuvens deverão se formar ao longo do dia deixando o tempo nublado a parcialmente nublado em todo o Estado nesta terça-feira (30,1.1), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec). Com isso, haverá condição para pancadas de chuva e trovoadas isoladas, em especial à tarde. Devido à formação de uma zona de convergência de umidade sobre o país, espera-se chuvas mais intensas de moderada intensidade na parte norte e sudeste do MS.

Confira as temperaturas para esta terça-feira em alguns municípios do Estado:

• Campo Grande – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

• Dourados – 19ºC (mínima)/ 31ºC (máxima)

• Corumbá – 23ºC (mínima)/ 27ºC (máxima)

• Três Lagoas – 21ºC (mínima)/ 31ºC (máxima)

• Ponta Porã – 23ºC (mínima)/ 31ºC (máxima)

• Coxim – 21ºC (mínima)/ 31ºC (máxima)