Cemtec prevê possibilidade de pancadas de chuva neste sábado

Foto: Geone Bernardo

A massa de ar seco começa a perder força sobre Mato Grosso do Sul e nuvens podem se formar ao longo do dia dando condição para pancadas de chuvas em todas as regiões.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), os maiores acumulados podem se concentrar nas regiões Norte e Nordeste do Estado.

Confira a temperatura prevista:

Campo Grande – 26ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Dourados – 24ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Corumbá – 23ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Três Lagoas – 26ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Ponta Porã – 24ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Coxim – 24ºC (mínima) / 34ºC (máxima)