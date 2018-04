Cemtec prevê quinta-feira com tempo parcialmente nublado

Foto: Edemir Rodrigues

O tempo permanece parcialmente nublado em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (5.4). Há pouca possibilidade de chuva.

Ainda segundo o Centro de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos (Cemtec), chuvas podem ocorrer apenas no extremo Norte do Estado.

A temperatura mínima prevista é de 17ºC, em Ponta Porã e Dourados, e a máxima de 35ºC, em Três Lagoas. Na Capital, os termômetros devem marcar temperaturas entre 21ºC e 33ºC.