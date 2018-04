Cemtec prevê quinta-feira de sol em MS

Foto: Chico Ribeiro

O tempo permanece firme na maior parte de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (12.4), segundo o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

A umidade relativa deve ficar baixa em valor considerado estado de atenção, mas pancadas de chuva isoladas podem ocorrer no extremo Norte do Estado.

Confira a temperatura esperada para algumas cidades:

Campo Grande – 21ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Dourados – 20ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Corumbá – 25ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Três Lagoas – 20ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 21ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Coxim – 23ºC (mínima) / 34ºC (máxima)