Cemtec prevê segunda-feira de chuvas e trovoadas isolas em MS

Foto: Chico Ribeiro

O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) prevê que segunda-feira (12.2) seja de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de chuva forte em vários pontos do Estado, em especial nas regiões pantaneira, sul, central e norte.

Confira abaixo as temperaturas em alguns municípios do Estado:

Campo Grande: mínima de 25°C e máxima de 29°C;

Corumbá: mínima de 26°C e máxima de 30°C;

Coxim: mínima de 26°C e máxima de 28°C;

Dourados: mínima de 21°C e máxima de 30°C;

Ponta Porã: mínima de 22°C e máxima de 25°C;

Três Lagoas: mínima de 25°C e máxima de 33°C.