Cemtec prevÃª segunda-feira de sol e calor em MS

Cemtec prevê segunda-feira de sol e calor em MS

Foto: Chico Ribeiro

O Centro de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos (Cemtec) prevê para esta segunda-feira (19.3) mais um dia de sol e temperaturas elevadas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Os termômetros podem marcar até 36ºC em Dourados, Corumbá e Três Lagoas. Em Campo Grande, a temperatura máxima esperada é de 35ºC.

A partir do período da tarde, pancadas de chuvas com trovoadas são esperadas em grande parte do Estado. A exceção fica por conta do Pantanal, que segue sem expectativa de chuva.