Cemtec prevê sexta-feira de sol na maior parte do Estado

Campo Grande (MS) – Condição de tempo aberto, predomínio de sol e sem expectativa de chuva em grande parte do Estado. Pancadas de chuvas rápidas poderão ocorrer nas regiões nordeste e pantaneira, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Confira as temperaturas em alguns municípios do Estado:

• Campo Grande – 23ºC (mínima)/ 32ºC (máxima)

• Dourados – 21ºC (mínima)/ 33ºC (máxima)

• Corumbá – 24ºC (mínima)/ 33ºC (máxima)

• Três Lagoas – 23ºC (mínima) / 36ºC (máxima)

• Ponta Porã – 22ºC (mínima)/ 30ºC (máxima)

• Coxim – 24ºC (mínima)/ 36ºC (máxima)