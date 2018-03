Tempo Cemtec prevê tempo quente e parcialmente nublado nesta quarta-feira

Foto: Chico Ribeiro

Uma massa de ar quente e úmido deve predominar sobre Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (6.3), segundo o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

De acordo com a previsão, o tempo fica parcialmente nublado, com sol entre nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva em especial na faixa Centro-Norte do Estado.

A estimativa é de temperaturas elevadas. Na Capital, os termômetros podem registrar até 36ºC.

Confira a previsão para algumas cidades:

Campo Grande – 23ºC (mínima) / 37ºC (máxima)

Dourados – 20ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Corumbá – 25ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Três Lagoas – 24ºC (mínima) / 36ºC (máxima)

Ponta Porã – 21ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Coxim – 25ºC (mínima) / 37ºC (máxima)