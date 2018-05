Cemtec prevê tempo seco e quente nesta sexta-feira

Foto: Chico Ribeiro

O tempo seco continua nesta sexta-feira (4.5) em Mato Grosso do Sul, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

A previsão é de tempo aberto, pouca nebulosidade e sem expectativa de chuva em todas as regiões do Estado. Nas horas mais quentes do dia, a umidade do ar diminui bastante ficando por volta de 25%.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarinelli, afirma que a população deve tomar cuidados redobrados por conta da baixa umidade. “É muito importante a hidratação e evitar a exposição ao sol”, afirmou.

Confira como fica a temperatura:

Campo Grande – 21ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Dourados – 17ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Corumbá – 21ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Três Lagoas – 22ºC (mínima) / 36ºC (máxima)

Ponta Porã – 19ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Coxim – 19ºC (mínima) / 34ºC (máxima)